Bekommt Prinz Harry jetzt seinen alten Sicherheitsstatus zurück?

Sicherheitsschutz wurde zum heiklen Thema

Harrys Wunsch nach einem automatischen Sicherheitsschutz belastete jedoch auch das Verhältnis zu seinem Vater, König Charles III. (77). In einem Interview mit der BBC erklärte Harry, sein Vater würde «wegen dieser Sicherheitssache» nicht mehr mit ihm sprechen. Im September hatten sich die beiden zuletzt getroffen. Das Gespräch bei einer Tasse Tee soll rund zehn Minuten gedauert haben und galt als erste Annäherung. Harry wünscht sich mehr als das: Im BBC–Interview verriet er, sich mit seiner Familie versöhnen zu wollen.