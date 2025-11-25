Bekommt Superstar Cher ihre eigene Netflix-Doku?

Cher (79) befindet sich angeblich gerade in Gesprächen mit dem Streamingdienst Netflix. Dabei soll es um die Umsetzung einer Serie über ihr Leben gehen: eine aufwendige, siebenteilige Dokumentarserie, die tief in ihre bewegte Karriere eintauchen soll. Nach einem Bericht von «The Sun» befinden sich Cher und der Streaminganbieter in «fortgeschrittenen Verhandlungen» über die Doku mit dem Arbeitstitel «Sharing Her Story».