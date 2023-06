Béla Réthy wird Erzähler in neuer Fussball-Doku

Amazon Prime Video hat angekündigt, dass Réthy Erzähler in der vierteiligen Dokumentation «All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar» ist. Die Doku-Reihe zeigt den Weg der deutschen Fussballnationalmannschaft zur und bei der WM 2022. So soll es nicht nur um die Spiele vor Ort in Katar gehen, sondern auch um die Vorbereitungen - vor und hinter den Kulissen. Laut der Mitteilung sei es Béla Réthys erstes Engagement seit seinem Abschied im Dezember.