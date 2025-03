Belgische Schauspielerin Émilie Dequenne mit 43 Jahren gestorben

«Pakt der Wölfe» bis «Close»

In der Folge ihres Triumphs in Cannes war Émilie Dequenne in etlichen französischsprachigen Filmen zu sehen. So spielte sie 2001 neben Vincent Cassel (58) und Monica Bellucci (60) in dem auch in Deutschland beachteten Thriller «Pakt der Wölfe». An der Seite von Robert De Niro (81) gab sie in «Die Brücke von San Luis Rey» ihr englischsprachiges Debüt. 2022 war sie in dem belgischen Drama «Close» zu sehen, der für einen Oscar als bester internationaler Film nominiert war. Sie verkörperte die Mutter eines Jungen, der für seine aussergewöhnlich enge Freundschaft zu einem Altersgenossen gemobbt wird.