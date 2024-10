Belgisches Königspaar auf Staatsbesuch in Frankreich

Am 14. Oktober kamen Philippe und Mathilde mit dem Zug in Paris an. Sie begannen ihren Aufenthalt mit einer Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten am Pariser Arc de Triomphe gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) und seiner Frau Brigitte Macron (71). Danach folgte ein offizieller Empfang im Élysée–Palast.