«Bella Block»-Schauspielerin Hannelore Hoger ist gestorben

Die gebürtige Hamburgerin Hannelore Hoger trat mit ihrer Schauspielkarriere in die Fussstapfen ihres Vaters Leo Hoger. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Hochschule für Musik und Theater in ihrer Heimatstadt. Es folgten ab den 1960er–Jahren Theaterengagements unter anderem in Ulm, Bremen und Bochum. Hoger inszenierte als Regisseurin auch selbst Bühnenstücke. 1965 feierte sie ihr Filmdebüt in «Tag für Tag».