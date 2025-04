Bella Hadid heizt Paris mit rotem Latexanzug ein

«So etwas habe ich noch nie gemacht: eine Science–Fiction–Medizinserie über ein neues Virus, das mutiert und sexuell übertragbar ist und einen in sein absolut perfektes Selbst verwandelt. Die Frage ist: Wie weit würde man gehen, um schön zu sein? Was würde man dafür opfern, und spielt das eine Rolle?», verriet Murphy bereits zu seiner Show über die «ozempische Kultur» in einem Interview mit «Variety». Gedreht wird in ganz Europa. «Das Budget ist riesig, in der Grössenordnung ein bisschen wie bei ‹Game of Thrones›», teaserte der 59–Jährige zudem an.