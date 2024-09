Bella Hadid kehrt nach zwei Jahren Pause auf den Laufsteg zurück

Noch im selben Monat kündigte sie ihre Rückkehr in die Modeindustrie an und verwandelte ihren Look komplett für eine KI–inspirierte Marc–Jacobs–Kampagne, die kurz darauf veröffentlicht wurde. Ihr erstes Magazin–Cover nach der Pause erschien im Januar 2024. Der Startschuss für ein ereignisreiches Jahr für die jüngere Hadid–Schwester.