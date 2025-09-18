Bella Hadid: «Lyme-Kriegerin» offenbar im Krankenhaus

Zu den Fotos entschuldigt sich Hadid in einem kurzen Kommentar bei ihren derzeit gut 61 Millionen Followern. Ihr tue es leid, dass sie sinngemäss immer wieder verschwinde oder abtauche. Jene antworten aber mit viel Liebe und Genesungswünschen. Auch ihre Mutter Yolanda (61) und ihre Schwester Gigi (30) melden sich kurz zu Wort. Yolanda Hadid bezeichnet Bella als «Lyme–Kriegerin» und postet dazu ein Herz–Emoji. «Ich liebe dich! Ich hoffe, du fühlst dich bald so stark und gut, wie du es verdienst!!!!!!», schreibt Gigi Hadid.