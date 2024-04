Bella Hadid: Süsse Geburtstagsgrüsse für Schwester Gigi

Gigi Hadid wurde 1995 in Los Angeles geboren. Sie ist die Tochter des Immobilienhändlers Mohamed Hadid und des ehemaligen niederländischen Models Yolanda Hadid. Ihre Modelkarriere startete sie bereits mit zwei Jahren. 2013 feierte sie schliesslich ihr Debüt bei der New Yorker Fashion Week und erschien danach auf zahlreichen Magazincovern und in Werbe–Clips. Ein Jahr später startete auch ihre Schwester Bella in der Branche richtig durch.