Bella Thorne wirft Mickey Rourke verstörenden Gewaltausbruch vor

In weiteren Posts beschuldigte Thorne den 72–Jährigen noch weiterer unangemessener Verhaltensweisen am Set. So habe er in seiner letzten Szene absichtlich einen Motor hochgedreht, um sie vollständig mit Schmutz zu bedecken. «Ich nehme an, er fand es lustig, mich vor der gesamten Crew zu demütigen», schrieb Thorne. Zudem sei sie gezwungen gewesen, allein in seinen Trailer zu gehen, um ihn zu überzeugen, seine Arbeit fortzuführen, nachdem er sich geweigert hatte, mit dem Regisseur oder den Produzenten zu sprechen.