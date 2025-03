Ben Affleck enthüllt: «Ich habe nicht sehr viele Freunde»

Schauspieler und Filmemacher Ben Affleck (52) sorgte zuletzt besonders mit seiner Scheidung von Jennifer Lopez (55) für Schlagzeigen. Auf dem South by Southwest–Festival in Texas bot der Hollywoodstar und Oscarpreisträger jetzt jedoch einen Einblick in einen ganz anderen, privaten Bereich seines Lebens. Gegenüber «Business Insider» enthüllte Affleck, dass er ausser seinem langjährigen Kumpel Matt Damon (54) nicht viele Freunde in der Entertainment–Branche habe – und das sei «eine schöne Sache».