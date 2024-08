Ben Affleck konzentriert sich jetzt auf Tochter Violets Uni-Start

Garner–Affleck: Ausflug in die Universitätsstadt am Wochenende

Am Wochenende hatte die Familie Garner–Affleck bereits das Terrain sondiert. Ben Affleck, Jennifer Garner und Violet wurden zusammen in New Haven gesichtet. In der Stadt im US–Bundesstaat Connecticut befindet sich die Yale–Universität. Mit Fin (15) war ein weiteres Kind von Garner und Affleck beim Ausflug dabei. Die beiden Schauspieler haben ausserdem noch Sohn Samuel (12).