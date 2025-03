Ben Affleck: So unspektakulär war seine Scheidung von Jennifer Lopez

Ben Affleck bietet Einblick in seine Scheidung

«Mein Leben ist eigentlich ziemlich undramatisch», beginnt Affleck in dem langen Interview seine entsprechenden Ausführungen. Bei seiner Scheidung von J.Lo sei demnach «alles sehr erwachsen» abgelaufen. «Es wurden zwar viele sensationelle Dinge darüber geschrieben, doch wenn ich mich mit jemandem hinsetzen und der Person die Sachen so schildern würde, wie sie wirklich sind, würde die Person vermutlich vor Langeweile einschlafen», so Affleck wörtlich.