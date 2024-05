Ben Affleck sprach in «Atlas» Sätze für Jennifer Lopez ein

Ben Affleck (51) hat seinen Teil zu den Dreharbeiten von Jennifer Lopez‹ (54) Film «Atlas» beigetragen. In dem Science–Fiction–Film, der ab sofort auf Netflix zum Streaming bereitsteht, spielt seine Ehefrau die Datenanalystin Atlas Shepherd. Smith, der Roboter an ihrer Seite, wird im Film von Gregory James Cohan (41) gesprochen – aber beim Dreh übernahm Affleck diese Rolle. «Ab und zu hat Ben den Text von Smith vorgelesen», verriet Lopez› Co–Star Sterling K. Brown (48) jetzt in einem Interview mit der US–amerikanischen Zeitschrift «Entertainment Weekly».