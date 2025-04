Ben Affleck spricht über Schwierigkeiten beim Flirten

Wenige Wochen nachdem die Scheidung von Ex–Frau Jennifer Lopez (55) offiziell ist, denkt Ben Affleck (52) offenbar darüber nach, wie er den freien Platz an seiner Seite besetzt. Immerhin deutete der Hollywoodstar laut «Page Six» an, dass er an seinen Flirtfähigkeiten wohl noch etwas arbeiten könnte. Während eines Promo–Termins zu seinem neuen Actionfilm «The Accountant 2» gestand Affleck demnach, dass er die Unfähigkeit seines Filmcharakters Christian Wolff, mit Frauen zu flirten, nachempfinden kann.