Ben Affleck tritt Jennifer Lopez seinen Anteil an Mega-Villa ab

Villa vom Markt genommen

Bereits ein Jahr später boten sie ihr Haus wieder zum Verkauf an – und Gerüchte über eine Trennung wurden immer lauter. Im August 2024 reichte die Sängerin dann tatsächlich die Scheidung ein. Die XXL–Villa wurde jedoch bis heute nicht verkauft. Angeblich soll es schwierig sein, in dem hohen Preissegment einen Käufer zu finden und die Immobilie ohne zu grossen Verlust zu verkaufen. Im vergangenen Sommer nahm das inzwischen geschiedene Paar die Immobilie dann vom Markt, nachdem zuvor der Preis gesenkt worden war.