Ben Affleck und Jennifer Lopez tauschen Weihnachtsgeschenke aus

Die Sängerin freut sich laut des US–Magazins «People» sehr auf Weihnachten, das sie mit ihren Liebsten feiern will. «Es war ein ziemlich intensives Jahr für mich und ich freue mich am meisten darauf, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen, die von der Ostküste kommt.» Am Samstag teilte sie auf Instagram ein Video, in dem ihre 16–jährige Tochter Emme zusammen mit anderen Jugendlichen auf der Autofahrt nach Beverly Hills Justin Biebers Song «Beauty and a Beat» singt. Lopez markierte ihre Schwester Lynda Lopez, ihre Produktionspartnerin Elaine Goldsmith–Thomas und die Regisseurin Michelle Chiaravalle und kommentierte den Clip mit den Worten: «Wenn alle Kinder zu den Feiertagen zusammenkommen!»