Ben Affleck und J.Lo: 4. Juli mit Familie, aber nicht gemeinsam?

Insider über Jennifer Lopez: «Es scheint ihr gut zu gehen»

Lopez und Affleck seien zwar von Familie umgeben gewesen, jedoch getrennt voneinander an unterschiedlichen Enden des Landes, wie das US–Magazin «People» schreibt. Schon zuvor kursierten Berichte, dass sie an der Ostküste gesichtet wurde, während er sich an der Westküste aufhielt. Eine der 54–Jährigen nahestehende Quelle erzählt, dass Lopez den 4. Juli «mit Familie und Freunden» in den Hamptons verbracht haben soll. Sie geniesse stets den Aufenthalt in der bei wohlhabenden Amerikanern als Sommer– oder Wochenenddestination beliebten Region. «Es scheint ihr gut zu gehen», fügt der Insider an. Eine weitere anonyme Quelle verrät, dass Affleck das verlängerte Wochenende unterdessen in seinem Büro und mit seinen drei Kindern in Los Angeles verbracht habe.