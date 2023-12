Ben Becker bemitleidet emotionslose Machos

Durch zahlreiche Rollen sowie dem einen oder anderen Auftritt in der Öffentlichkeit hat sich Schauspieler Ben Becker (58) mitunter den Ruf des «harten Kerls» zugelegt. Weiter weg von seinem wahren Charakter könnte dies jedoch gar nicht entfernt liegen, wie der Star im Interview mit der «Bild am Sonntag» beteuert. Dies sei lediglich ein «Schutzpanzer, den ich mir im Laufe der Jahre zugelegt habe», so der Darsteller.