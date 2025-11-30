Ben Stiller wird 60: Vom Komiker-Sohn zum Hollywood-Multitalent

Doch gleich danach wartete die Rolle, die ihn endgültig in die erste Liga Hollywoods katapultieren sollte: «Verrückt nach Mary» (1998) wurde zur perfekten Bühne für Stillers komödiantisches Talent. Mit einem globalen Einspielergebnis von 369 Millionen Dollar begeisterte die Komödie auch das Publikum. Im Jahr 2000 war Stiller in mehreren Filmen zu sehen, darunter in eine seiner bekanntesten Rollen als männlicher Krankenpfleger Gaylord «Greg» Focker in «Meine Braut, ihr Vater und ich». Der Film mit Robert De Niro (82) wurde von Kritikern gut aufgenommen und spielte weltweit über 330 Millionen US–Dollar ein. Es folgten zwei Fortsetzungen, nächstes Jahr startet mit «Focker In–Law» der vierte Film der Reihe in den Kinos. Am 13. Mai 2000 heiratete er seine Schauspielkollegin Christine Taylor (54). Gemeinsam haben sie zwei Kinder.