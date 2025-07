Ben Stiller wird wieder zu Gaylord Focker: So heisst der neue Film

Der vierte Teil der legendären Filmreihe «Meine Braut, ihr Vater und ich» mit Ben Stiller (59) in der Hauptrolle als Gaylord «Greg» Focker heisst «Focker In–Law». Das gab Universal Pictures via Instagram bekannt. «Die Familie Focker wächst», schreiben die Filmproduzenten in dem Post und verraten auch, wann der Film in die Kinos kommen wird.