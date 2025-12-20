Ben Whishaw spricht über anhaltende Homophobie in Hollywood

Der Zwang zur heteronormativen Anpassung

Die Tatsache, dass es auf seinem Bekanntheitsgrad nur wenig offen schwule Schauspieler gibt, ist für Whishaw kein Zufall. Denn Erfolg in der Filmbranche sei oft an eine Bedingung geknüpft: die Konformität. «Es ist kompliziert und wahrscheinlich für jeden Einzelnen anders», erklärt er. «Aber ich denke, es hat immer noch damit zu tun, dass man sich dem anpassen muss, was als ‹heterosexueller Geschmack› gilt, wenn man wirklich erfolgreich sein will.»