Ben Zucker: Das sind seine Pläne nach dem «Let's Dance»-Aus

Clubshows in Berlin

Für Zucker geht es hingegen musikalisch weiter. So gab er am Freitag bekannt, dass er «zur Einstimmung» auf seine «Draussen Live Tournee 2025» drei Warm–Up–Clubshows am 25. Juni, 26. Juni und 27. Juni im Columbia Theater Berlin spielen wird. «Ausserdem gibt es was Neues auf die Ohren», verkündete der Sänger. «Mein neuer Song ‹Remmidemmi› kann ab sofort gepresaved werden – nächste Woche Freitag ist es dann soweit!» Zum weiteren Verlauf des Jahres sagte er Mitte Februar in einem Post: «Langweilig wird's dieses Jahr garantiert nicht – es steht einiges an! Von den Open Airs diesen Sommer bis zur grössten Arena–Tour meines Lebens 2026 – das wird der Wahnsinn!»