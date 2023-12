Ben Zucker schwärmt über seine Partnerin: «Wir sind glücklich»

Ben Zucker (40) veröffentlicht am 8. Dezember sein Album «Heute nicht!». Sein viertes Studioalbum hat eine Mischung aus Pop, Rock und Schlager zu bieten. Der Titel der Platte steht für die Lebenseinstellung des Sängers, der Menschen dazu ermutigt, mehr Nein zu sagen und mehr auf ihre Bedürfnisse zu achten. «Ich versuche mich stets abzurufen, zu reflektieren, zu hinterfragen. Ich muss nicht überall dabei sein oder zu allem eine Meinung haben, beziehungsweise schaue ich, ob ich überhaupt eine substanzielle Hilfe sein kann», erklärt er im Interview mit spot on news. Am Ende zähle für ihn immer: «Niemals Energien an der falschen Stelle verschwenden. Das ist das Wichtigste.»