Benedict Cumberbatch feiert mit «Eric» Seriencomeback bei Netflix

Benedict Cumberbatch und das Monster

Benedict Cumberbatch schlüpfte am Set in New York auch selbst in das Kostüm von Eric, das 20 Kilogramm wog. Doch grösstenteils interagierte er mit dem Monster. Denn in Vincents Vorstellung wird Eric lebendig und begleitet ihn. Dabei spricht die Puppe unliebsame Wahrheiten über Vincents Charakter aus.