Benedict Cumberbatch will Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen

Benedict Cumberbatch (45) macht sich für die Menschen in der Ukraine stark und will auch selbst Flüchtlinge aufnehmen. Das erklärte der britische Schauspieler laut Medienberichten auf dem roten Teppich vor der Verleihung der British Academy Film Awards (kurz BAFTA Awards) am Sonntag in London. Cumberbatch war für seine Hauptrolle in «The Power of the Dog» für den wichtigsten britischen Filmpreis nominiert.