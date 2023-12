Benjamin Zephaniah: Schriftsteller und «Peaky Blinders»-Star gestorben

Rolle als Strassenprediger in «Peaky Blinders»

Zephaniah, der 2003 den britischen Ritterorden OBE (Order of the British Empire) ablehnte, beschäftigte sich mit Themen wie Rassismus, Armut und soziale Ungerechtigkeit. Er widmete sich lange Zeit der Dub Poetry, die sich als Form der Performance–Poesie aus dem gleichnamigen Musikgenre jamaikanischen Ursprungs entwickelt hat und trat auch mit der Gruppe The Benjamin Zephaniah Band auf. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit war Zephaniah als Schauspieler tätig und verkörperte zwischen 2013 und 2022 in der BBC–Dramaserie «Peaky Blinders» die Rolle des Jeremiah «Jimmy» Jesus, ein Strassenprediger und Freund der Gangsterbande Peaky Blinders um Tommy Shelby (Cillian Murphy, 47).