Benson Boone performt «Bohemian Rhapsody» mit Queen-Legende Brian May

Seine Performance begann Benson Boone am Klavier in einem königlichen Pelzmantel – eine Hommage an Freddie Mercury (1946–1991). Diesen legte er ab und fuhr den Auftritt in einem glitzernden hellblauen Onesie fort, bevor Brian May hinter ihm auf der Bühne für das berühmte Gitarrensolo des Liedes auftauchte. May blieb anschliessend auch für Boones letzten Song des Abends, «Beautiful Things», der ihn berühmt gemacht hatte, auf der Bühne.