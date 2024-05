Benzin im Blut: Brad Pitt ist ein richtig guter Rennfahrer

Brad Pitt spielt in dem noch unbenannten Projekt von Regisseur Joseph Kosinski (50) den alternden Rennfahrer Sonny Hayes, der aus dem Ruhestand zurückkehrt, um ein aufstrebendes Talent beim Weg an die Spitze zu begleiten. An seiner Seite sind Javier Bardem (55) und Damson Idris (32) zu sehen. Der Streifen, bei dem Formel–1–Weltmeister Lewis Hamilton (39) als Co–Produzent fungiert, soll im Sommer 2025 in die Kinos kommen.