Bequem surfen: Kennen Sie schon diese Tricks für Firefox?

Die Nadel im Tab-Haufen

Nur kurz etwas nachschlagen? Häufig genug endet dieses Vorhaben in einer langen Kette weiterer Klicks und neuer Tabs. Ehe man sich versieht, sind Dutzende Tabs geöffnet. Um in solch einem Fall nicht den Überblick zu verlieren, gibt es einen Kniff: noch einen weiteren Tab öffnen und in die Adressleiste ein «%» tippen. Firefox listet dann die aktuell geöffneten Tabs auf. Das «%» noch um einen Suchbegriff erweitern und schon dürfte die Liste der Vorschläge so kurz sein, dass User sicher an ihr Ziel finden.