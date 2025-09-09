Bereit für die kühlen Tage: Sommerteile herbsttauglich stylen

Polka–Dot–Röcke

In den vergangenen Monaten waren Polka–Dot–Röcke aus Mesh häufig in Kombination mit Flip–Flops und Tanktops zu sehen – bei niedrigeren Temperaturen keine Option. Bis zum nächsten Sommer müssen die Röcke aber nicht im Kleiderschrank warten. Ein Langarmshirt in Weiss oder Schwarz und eine Bikerjacke machen sie herbsttauglich. Dazu passen Loafer mit Nieten oder Boots.