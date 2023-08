Bereit für Neues: Cathy Hummels nutzt Dating-App für Partnersuche

Im Leben von Cathy Hummels (35) hat sich in den vergangenen Monaten vieles verändert. So war die Ex-Ehefrau von Fussball-Star Mats Hummels (34) nicht nur Anfang Juni gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa nackt im «Playboy» zu sehen. Auch bezog die 35-Jährige nach ihrer vollzogenen Scheidung mit Sohn Ludwig (5) ein neues Zuhause in München. Und nun scheint sie sich voller Energie auch wieder ins Dating-Leben zu stürzen.