Bereits zweites «Let's Dance»-Aus für Caroline Bosbach

Für Caroline Bosbach (32) hat es sich wohl endgültig ausgetanzt. Die Politikerin schied eigentlich schon in Folge fünf der RTL-Sendung «Let's Dance» (auch bei RTL+) in der vergangenen Woche aus. Nach dem krankheitsbedingten Rückzug von Sängerin Michelle (50) durfte sie jedoch wieder aufs Parkett zurückkehren. Doch auch in Show sechs erhielt sie die wenigsten Anrufe und musste die Show nun schon zum zweiten Mal verlassen. Jorge González (54) zeigte sich am Freitagabend ausserdem ungewohnt kritisch - und gab zum Teil weniger Punkte als seine Jurykollegen.