Berg aus Fett und Lumpen verhindert Konzert von Bryan Adams

Ein riesiger Fettberg in der Kanalisation von Perth hat in Australien ein Konzert von Bryan Adams (65) verhindert. Am Sonntagabend gab die staatliche Wasserbehörde in einem Statement bekannt, dass die für Sonntag geplante Veranstaltung in der Konzertarena der Stadt Perth abgesagt worden sei, da eine «grosse Verstopfung aus Fett und Lumpen» beseitigt werden müsse. Diese habe in einigen Gebäuden zu mehreren Abwasserüberläufen geführt. Demnach habe die Gefahr bestanden, dass sich das Abwasser in den Toiletten des Veranstaltungsortes zurückstaut.