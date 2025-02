«Bergdoktor»-Star Andrea Gerhard: Das Baby ist da!

Andrea Gerhard verkörperte von 2019 bis 2024 die selbstbewusste Arzthelferin Linn Kemper in der beliebten ZDF–Serie «Der Bergdoktor». Im Februar 2024 wurde ihre letzte Folge ausgestrahlt. Kindsvater David Wehle ist ebenfalls Schauspieler und zudem Regisseur: Der Österreicher war unter anderem in der RTL–Serie «Alles was zählt» zu sehen, spielte zudem viele Rollen am Theater. Gemeinsam betreibt das Paar zudem den Podcast «Zwei vor Zwölf» über Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.