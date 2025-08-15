«Bergdoktor»-Star Hans Sigl: Viele Termine abseits der beliebten Serie

Vage Pläne und das «Bergdoktor–Bergfest im Hexenwasser Söll»

Bereits im Juli gab Hans Sigl auf Instagram schon mal vage einige seiner Pläne für die zweite Jahreshälfte preis: «Ich plane schon wieder ein paar Sachen. Talks in Stegen. Tour zur Weihnacht (ja, ist früh aber Tickets wollen ja auch verkauft sein) und ein paar Routines (Gschichtln, die man bei einem Stand up erzählt) wollen auch aufgeschrieben werden. Dann will ich ja Influencer werden», schrieb er mehr oder weniger kryptisch.