Berge und jede Menge Wasser: Ein Wochenendtrip zum Wolfgangsee

Traumhaftes Panorama

Wanderer können in dieser Region ebenfalls einiges erleben. Zu den bekanntesten Bergen gehört der Schafberg, der Zwölferhorn und der Sparber. Auf ersteren führt die steilste Zahnradbahn Österreichs, in rund 35 Minuten erreichen Fahrgäste den Gipfel. Aber natürlich führen auch einige Wanderwege, mit und ohne Kletterstellen, auf die Spitze des Schafberges. Die über drei Stunden langen Touren lohnen sich, an klaren Tagen sind bis zu sieben Seen zu sehen - unter anderem der Mondsee, der Attersee und der Wolfgangsee.