«Bergretter» Sebastian Ströbel: «Heidi Klum hat das sehr gut gemacht»

Die sechs neuen Folgen der TV–Serie «Die Bergretter» (seit 2012) starten am heutigen Donnerstag (16. November) um 20:15 Uhr im ZDF. Ein Highlight ist sicherlich die zweite Episode mit Gaststar Heidi Klum (50). Ausgestrahlt wird die Folge «Bruderliebe» in der kommenden Woche, in der Mediathek ist sie schon jetzt zu sehen. Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) erzählt im Interview mit spot in news, wie es zum Engagement der «Germany's next Topmodel»–Chefin kam und wie es mit ihr am Set war. Er berichtet unter anderem aber auch über die schmerzhaften Action–Szenen, die in jeder Folge für Spannung sorgen – Heidi Klum hatte ebenfalls eine zu absolvieren, Fotos davon zeigt sie auf Instagram.