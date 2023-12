«Berlin»: Das kann die «Haus des Geldes»-Fortsetzung

Berlin hat einen weiteren eleganten, minutiös ausgearbeiteten Diebstahl im Sinn. Der ganze Raubzug soll in nur einer einzigen Nacht über die Bühne gehen. Doch schon in der Planungsphase des komplizierten Verbrechens entstehen einige Schwierigkeiten. So finden de Fonollosas Teammitglieder Gefallen aneinander – und auch der Kopf der Gruppe selbst verliebt sich in die freigeistige Sängerin Camille (Samantha Siqueiros), die ausgerechnet mit dem Direktor des Auktionshauses verheiratet ist, welches er zu überfallen plant.