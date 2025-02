Berlin Fashion Week: Glanz, Glamour und Familiäres

Einen glanzvollen Auftritt in Rot wählte Michelle Hunziker – passend zur Landesflagge ihres Heimatlandes Schweiz. Im Mai moderiert Hunziker im schweizerischen Basel den «Eurovision Song Contest 2025». Für Hunziker eine persönliche Ehre: «Ich habe mich im letzten Jahr so gefreut, als die Schweiz endlich gewonnen hat!» Sie verriet, dass sie für das grosse Finale auf einen Mix aus Konzentration und Spass setzen wird: «Ich arbeite mit Frauen im Team. Die Girls sind toll! Es ist so viel Fun!» Aber das Wichtigste sei für sie natürlich die Musik! Hunziker: «Sie wird im Mittelpunkt stehen!»