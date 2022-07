Berlin, Magdeburg und mehr: Bob Dylan tourt durch Deutschland

Bob Dylan (81) zieht es für seine «The Rough and Rowdy Ways Tour» auch nach Deutschland. Der Musiker wird zwischen dem 2. und 9. Oktober sechs Konzerte geben. Die Deutschlandtour startet am 2. Oktober in der Flens Arena in Flensburg, am 3. Oktober führt es ihn nach Magdeburg in die GETEC Arena. Vom 5. bis 7. Oktober gastiert Dylan in der Verti Music Hall in Berlin. Das letzte Konzert findet schliesslich am 9. Oktober in der YAYLA Arena in Krefeld statt.