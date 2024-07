«Berlin - Tag & Nacht»-Kollegen trauern um Falko Ochsenknecht

«Ein herzensguter Mensch»

Weitere ehemalige «Berlin – Tag & Nacht»–Darsteller gedachten ihres Kollegen in ihren Instagram–Storys. «Es trifft mich so schwer! Die Welt kannte dich als ‹Ole ohne Kohle›, aber für mich warst du Falko! Ein herzensguter Mensch, der nur die wenigsten an sein wahres Ich heranliess», schreibt Jenefer Riili (31), bis 2015 die Alessia bei «BTN». «Mit dir am Set hat es immer so Spass gemacht», trauert Kim–Darstellerin Nathalie Bleicher–Woth (27) und Tim Rasch (26) würdigt Falko Ochsenknecht als «beeindruckenden Menschen und die faszinierendste Persönlichkeit».