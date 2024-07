«Berlin - Tag & Nacht»-Star Falko Ochsenknecht stirbt mit 39 Jahren

Ein Freund von Falko Ochsenknecht bestätigt den Tod gegenüber RTL. «Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden», berichtet er. Auf Anfrage des Senders meldete sich auch die Berliner Polizei: «Es gab am Montag einen Einsatz wegen Verdachts eines Unglücksfalls. Wir haben in der Wohnung eine leblose Person gefunden. Das Todesermittlungsverfahren läuft», so eine Sprecherin.