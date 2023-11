«Berlin» und mehr: Die Serien-Highlights im Dezember

«Percy Jackson: Die Serie»: Ab 20. Dezember auf Disney+

Nach den zwei eher gemischt aufgenommenen Kinofilmen «Percy Jackson – Diebe im Olymp» (2010) und «Im Bann des Zyklopen» (2013) wird die Geschichte von Halbgott Percy Jackson in einer Streaming–Serie auf Disney+ noch einmal neu erzählt. Das Besondere an dem Serienprojekt: Im Gegensatz zur kurzlebigen Filmreihe war Vorlagenautor Rick Riordan (59) an «Percy Jackson: Die Serie» von Anfang an als Co–Serienschöpfer beteiligt, weswegen sich Fans der Buchreihe diesmal auf eine werkgetreue Adaption freuen dürfen.