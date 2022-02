Berlinale 2022: Diese Stars werden die deutsche Filmhauptstadt beehren

Die meisten der Filme im Wettbewerb stellt 2022 Frankreich. Dementsprechend fällt auch die potenzielle Gästeliste aus: Juliette Binoche (57) und Vincent Lindon (62) kämpfen mit «Avec amour et acharnement» («Both Sides of the Blade») um den Goldenen Bären, Charlotte Gainsbourg (50) ist mit «Les passagers de la nuit (»The Passengers of the Night«) vertreten. Kultschauspieler Udo Kier (77) ist derweil in der deutsch-französischen Co-Produktion »A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" zu sehen.