Berlinale 2024: Jury trifft ein und Lupita Nyong'o wird zum Blickfang

Die 74. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele in Berlin steht in den Startlöchern. Am Donnerstagmittag hat sich nun bereits die diesjährige Jury für den ersten Fototermin zusammengefunden, ehe die Berlinale am Abend ihren Auftakt feiert. Herausgestochen ist vor allem Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (40) aufgrund ihres extravaganten Kopfschmucks. Die kenianische Schauspielerin fungiert dieses Jahr als Jurypräsidentin und entscheidet über die Vergabe des Goldenen sowie der Silbernen Bären.