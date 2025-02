Berlinale 2025: Timothée Chalamet überrascht im rosa Outfit

Intensive Vorbereitung auf die Rolle

Wie Chalamet kürzlich in der «Zane Lowe Show» auf Apple Music 1 verriet, bereitete er sich fünf Jahre lang mit einem Harmonica–Coach auf die Rolle vor. Zudem unternahm er eine «spirituelle Reise» zu den wichtigsten Orten in Dylans Leben in Minnesota, Illinois und Wisconsin. Den Künstler selbst traf er allerdings nie: «Er hat sich irgendwie aus der Öffentlichkeit zurückgezogen», so Chalamet. «Ich habe ihn nie getroffen... aber ich habe ihn live gesehen.»