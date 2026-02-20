Berlinale: Amanda Seyfried bezaubert mit Traumrobe

Doch nicht nur Seyfried selbst zog die Aufmerksamkeit bei der Premiere auf sich. Ihre Co–Darstellerin Viola Prettejohn (22), bekannt aus der Serie «The Crown», erschien in einem schwarzen Ensemble aus Bralette und passendem Rock mit gewagtem Oberschenkelschlitz. Das Besondere: Ihr Oberteil war mit Glöckchen verziert, die bei jedem Schritt über den roten Teppich leise klingelten. Gemeinsam mit Regisseurin Mona Fastvold posierten die beiden Hauptdarstellerinnen gut gelaunt für die Fotografen in Berlin.