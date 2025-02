Berlinale: Cool, Cooler, Robert Pattinson

In der Sci–Fi–Komödie von «Parasite»–Regisseur Bong Joon Ho (55) geht es um einen planlosen Mann in der Zukunft der als «Expendable» auf einem Raumschiff arbeitet – ein Job, bei dem er ständig stirbt und dann als Klon wieder hergestellt wird. Es ist die bisher wohl lustigste Rolle Pattinsons, der als nachdenklicher Vampir in «Twilight» berühmt wurde.